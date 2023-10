PF deflagra operação para reduzir a violência na fronteira oeste do RS

São Borja/RS. As forças de segurança federais e estaduais deflagram, nesta quinta-feira (5/10), a Operação Soft Power, com o objetivo de coibir a escalada de crimes violentos no município a partir da prisão de lideranças de organizações criminosas envolvidas com o tráfico de drogas e milícia privada responsável pela extorsão de comerciantes da região, além de outros crimes conexos.

A operação é executada conjuntamente pela Polícia Federal e pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, com apoio ativo da Polícia Rodoviária Federal e da Brigada Militar.

Para a ação de hoje, estão sendo mobilizados 380 integrantes das forças federais e estaduais para o cumprimento de 66 mandados de busca e apreensão, 12 mandados de prisão preventiva e oito ordens de sequestro de veículos na fronteira oeste do estado. Também são cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Porto Alegre e Charqueadas.

As investigações estão a cargo da Polícia Federal e da Polícia Civil, conforme a esfera de atuação de cada instituição, tendo como objetivo macro a redução da violência em São Borja e região.

Unidades especializadas das instituições atuam na operação, como o Grupo de Pronta Intervenção (GPI) da Polícia Federal, a CORE (Coordenadoria de Recursos Especiais) e a DOA (Divisão de Operações Aéreas da Polícia Civil), o BOPE (Batalhão de Operações Especiais) e o BPCHOQUE (Batalhão de Choque) da Brigada Militar.

*Será realizada entrevista coletiva às 10 horas desta quinta-feira (5), na Delegacia de Polícia Federal em São Borja (Rua Vereador Alberto Rocha Benevenuto, nº 3126).*

Fonte: Polícia Federal