PF deflagra operação para investigar desvio na Caixa Econômica Federal

Dionísio Cerqueira/SC. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (24/2), a Operação Sem Remorso, destinada a apurar o crime de peculato envolvendo o desvio de recursos da Caixa Econômica Federal. Durante a ação, policiais federais cumpriram mandado de busca na residência do investigado, em Dionísio Cerqueira/SC, onde foram apreendidos documentos, um aparelho celular e um carro de luxo.

As diligências apontam que o suspeito teria causado um prejuízo estimado em, aproximadamente, R$ 1 milhão, considerando valores atualizados entre janeiro e agosto de 2022.

Comunicação Social da Polícia Federal em Santa Catarina

[email protected]

(48) 3281-6699

(48)98837-7723

@pfsantacatarina

Fonte: Polícia Federal