PF deflagra operação para combater o tráfico internacional de drogas no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro/RJ. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (6/8), a Operação Conexão Puebla-Rio, com o objetivo de combater o tráfico internacional de drogas. A ação contou com o apoio da Agência de Investigações de Segurança Interna (Homeland Security Investigations – HSI) dos Estados Unidos da América. Na operação, policiais federais cumpriram dois mandados de busca e apreensão em imóveis localizados na cidade do Rio de Janeiro.

As investigações tiveram início após a Polícia Federal ser informada, pelo HSI, da retenção de uma remessa, feita nos Estados Unidos, contendo aproximadamente 4 kg de metanfetamina, que teria como destino final a cidade do Rio de Janeiro. A origem da droga foi identificada teria saído do México.

Os investigados poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.

