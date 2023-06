PF deflagra operação para combater extração ilegal de minérios em Terra Indígena

PORTO VELHO/RO – A Polícia Federal, com apoio do IBAMA, deflagrou a Operação INTRUSO, neste sábado, 03/06, com o objetivo de combater a extração ilegal de minérios em território indígena.

A equipe, composta por 35 policiais especializados no combate a crimes ambientais no bioma amazônico, realizou incursão na Terra Indígena Tenharim Marmelos, no sul do Amazonas, onde encontraram diversos aparatos para a extração de minério, além de duas motocicletas, oito motores de dragagem, um caminhão e seis acampamentos, os quais foram inutilizados pela autarquia ambiental, em razão das ilegalidades constatadas.

O impacto ambiental provocado pela atividade ilegal no território indígena é devastador. Foram destruídos maquinários, caminhões, motores e acampamentos utilizados para extração ilegal de minérios.

Durante as ações foram mobilizados policiais federais do Grupo de Pronta Intervenção, além de disponibilizado o helicóptero operacional, a fim de auxiliar o acesso à Terra Indígena, nos pontos de exploração ilegal de ouro detectados.

Comunicação Social da PF em Rondônia

E-mail: [email protected] | www.pf.gov.br

Fonte: Polícia Federal