PF deflagra operação para combater crime de moeda falsa no Acre

Rio Branco/AC. Nesta terça-feira (7/10), a Polícia Federal deflagrou a Operação Moeda Postal com o objetivo de reprimir o comércio de moeda falsa por meio de aplicativos de mensagens. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido em Rio Branco/AC.

A investigação teve início após a área de segurança corporativa dos Correios identificar dinheiro falsificado em encomenda postal.

O trabalho prossegue para identificar e responsabilizar todos os envolvidos.

A Polícia Federal reforça que a aquisição, posse e circulação de moeda falsa são crimes que causam prejuízos à economia nacional e à população.

Comunicação Social da Polícia Federal no Acre

(68) 99912-8812

[email protected]

Fonte: Polícia Federal