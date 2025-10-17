PF deflagra operação para apurar ameaças de violência contra universidade federal em Santos

Santos/SP. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (17/10), a Operação Campus Seguro, voltada à apuração de ameaças de violência dirigidas à comunidade acadêmica da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Campus Baixada Santista.

A investigação teve início a partir de denúncia registrada no Portal Comunica-PF e formalizada pela própria instituição, relatando publicações em redes sociais que incitavam a prática de violência extrema, incluindo menções à realização de um possível “massacre” no campus, além de manifestações de ódio contra estudantes e servidores.

Com base nas diligências, foi identificado o perfil responsável pelas postagens, vinculado a um indivíduo residente na cidade. Após autorização judicial, foi cumprido mandado de busca e apreensão domiciliar, com o objetivo de coletar elementos probatórios que possam esclarecer os fatos.

