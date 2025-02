PF deflagra operação para apreender madeira ilegal de terra indígena no Pará

Redenção/PA. A Polícia Federal, com o apoio da Funai, deflagrou a operação Excelsa nesta quinta-feira (27/2). O objetivo é reprimir a extração e comercialização de madeira extraída da Terra Indígena Kayapó, no município de Cumaru do Norte/PA.

Três caminhões foram apreendidos saindo de terra indígena carregados com toras de castanheira, cedro e cumaru, com destino a madeireiras de Cumaru do Norte/PA. Em duas madeireiras foram encontradas dezenas de toras, possivelmente castanheiras, e madeira serrada pronta para transporte, sem funcionários presentes. Em uma terceira madeireira, havia grande quantidade de toras, centenas de metros cúbicos de madeira serrada e um caminhão sendo carregado, possivelmente com tábuas de castanheira.

Ao final da operação, foram apreendidos quatro caminhões, dezenas de toras de madeira e dois aparelhos celulares. A responsável pela terceira madeireira estava no local no momento da abordagem policial.

Os responsáveis pelas madeireiras foram identificados, mas as investigações prosseguem visando a identificação e responsabilização dos compradores da madeira serrada.

