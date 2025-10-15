PF deflagra operação na fronteira com a Argentina contra o descaminho de vinhos e crustáceos

Chapecó/SC. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (15/10), a Operação Gamba, com o objetivo de reprimir o crime de descaminho de mercadorias de origem estrangeira, especialmente vinhos e camarões, introduzidos clandestinamente no território nacional por meio da fronteira com a Argentina.

A ação contou com o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal, em imóveis residenciais e comerciais localizados nas cidades de Dionísio Cerqueira/SC e Francisco Beltrão/PR. Durante as diligências, foram apreendidos aparelhos celulares e outros elementos de interesse para a investigação.

As investigações tiveram início em fevereiro de 2024, após a apreensão de aproximadamente 2.000 kg de camarões e diversas garrafas de vinho argentino, transportados irregularmente em um caminhão, cujo condutor foi preso em flagrante.

Os crimes apurados na Operação Gamba são os de descaminho e associação criminosa. As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e aprofundar a análise dos materiais apreendidos.

