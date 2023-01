PF deflagra Operação KRYPTOS para transferência de preso

Rio de Janeiro/RJ – Nesta quarta-feira (25/1) a Polícia Federal operacionalizou a transferência do principal investigado e, já denunciado, no âmbito da Operação KRYPTOS para a Penitenciária Federal em Catanduvas, no Paraná, em cumprimento à decisão oriunda da 1ª Vara Especializada em Organizações Criminosas da Comarca da Capital/RJ.

A decisão da justiça atende a um pedido do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Estadual (GAECO/MPRJ), após operação deflagrada em dezembro de 2022 constatar que o preso recebia visitas não cadastradas e a suspeita de recebimento de aparelhos celulares nos presídios em que esteve custodiado no Rio de Janeiro. O homem foi transferido de Bangu 1, no Rio de Janeiro, para o presídio federal, em Catanduvas.

A Operação KRYPTOS foi deflagrada pela Superintendência da PF no Rio de Janeiro, em agosto de 2021, e foi responsável por uma das maiores apreensões de criptomoedas e valores em espécie da Polícia Federal. Foram cerca de R$ 150 milhões em criptoativos e aproximadamente R$ 14 milhões em espécie, além de dezenas de veículos, relógios e joias de luxo.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio de Janeiro

E-mail: [email protected] | www.gov.br/pf

Contato: (21) 2203-4404