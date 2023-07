PF deflagra operação IBEJI X no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro/RJ. Na manhã desta quinta-feira, 6/7, a Polícia Federal deflagrou a Operação IBEJI X, visando combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes na internet.

Na ação de hoje, policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão na capital fluminense, expedido pela 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

De acordo com as investigações, iniciadas via captação de dados e vestígios na internet, o suspeito teria compartilhado na rede mundial de computadores vídeos e fotos de sexo envolvendo crianças ou adolescentes.

Durante a ação, o alvo da operação, um homem de 46 anos, foi preso em flagrante por armazenar imagens com conteúdo pedopornográfico, crime previsto no ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente – com pena prevista de quatro anos de prisão.

Além do crime de armazenamento, o investigado responderá criminalmente por disponibilizar pela internet vídeo e fotografia contendo cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente, cuja pena pode chegar a seis anos de prisão.

O preso foi conduzido à Superintendência da PF no Rio de Janeiro para as formalidades decorrentes da prisão em flagrante e será encaminhado posteriormente ao sistema prisional.

