PF deflagra operação IBEJI VII, no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro/RJ – Na data de hoje, 18/5, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a Polícia Federal deflagrou a Operação IBEJI VII visando combater a pornografia infantil na internet.

Na ação de hoje, os policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão em Seropédica, município de da Baixada Fluminense, expedido pela 1ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

De acordo com as investigações – iniciadas via cooperação policial internacional -, o suspeito teria compartilhado, na rede mundial de computadores, vídeos e fotos de sexo envolvendo crianças e adolescentes.

Durante as buscas, os policiais encontraram fotos e vídeos contendo abuso sexual infantil, o que resultou na prisão em flagrante do homem de 21 anos. Além disso, os policiais apreenderam dispositivos informáticos do preso – que também é investigado por exigir cenas pornográficas de adolescentes pela internet. Os materiais apreendidos serão submetidos à perícia técnica criminal para continuidade da investigação.

O homem responderá criminalmente por armazenar e disponibilizar pela internet vídeo e fotografia contendo cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente, cuja pena pode chegar a 10 (dez) anos de prisão.

O nome da operação: “IBEJI” é um termo oriundo da mitologia africana associado à proteção das crianças.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio de Janeiro

[email protected] | www.gov.br/pf

(21) 2203-4404

Fonte: Polícia Federal