PF deflagra Operação Guardiões do Amanhã 2 contra o abuso sexual infantojuvenil

Guaíra/PR. A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (17/12), a Operação Guardiões do Amanhã 2, com o objetivo de combater crimes de armazenamento e distribuição de material relacionado ao abuso sexual de crianças e adolescentes.

Durante a nova ação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão no distrito de Porto Mendes, pertencente ao município de Marechal Cândido Rondon/PR. O mandado foi expedido pela Justiça Federal de Umuarama/PR.

As investigações indicaram que o investigado mantinha, em dispositivos eletrônicos, arquivos contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil, material que teria sido acumulado ao longo dos últimos anos.

A operação integra o reforço permanente da atuação da Polícia Federal na região Oeste do Paraná.A atuação tem sido reforçada, inclusive, pela implantação de uma nova base operacional na região de Marechal Cândido Rondon, voltada ao combate aos crimes transfronteiriços. Base que tem servido como importante apoio estratégico para ampliar a presença da Polícia Federal e a eficiência das investigações na região.

Nota de esclarecimento e prevenção:

Embora o termo “pornografia” ainda seja utilizado em nossa legislação (Estatuto da Criança e do Adolescente) para definir “qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais”, a comunidade internacional entende que o mais adequado é referir-se a crimes de “abuso sexual de crianças e adolescentes” ou “violência sexual de crianças e adolescentes”, pois a nomenclatura ajuda a dar dimensão da violência infligida às vítimas desses crimes tão devastadores.

Além disso, a Polícia Federal alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais. Conversar abertamente sobre os perigos do mundo virtual, explicar como utilizar redes sociais, jogos e aplicativos de forma segura e acompanhar de perto as atividades online dos jovens são medidas essenciais de proteção. Estar atento a mudanças de comportamento, como isolamento repentino ou segredo em relação ao uso do celular e do computador, pode ajudar a identificar situações de risco. É igualmente importante ensinar às crianças e adolescentes como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais, reforçando que podem e devem procurar ajuda. A prevenção é a maneira mais eficaz de garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes, e a informação continua sendo um instrumento capaz de salvar vidas.

Comunicação Social da Polícia Federal em Guaíra/PR

Disque denúncia: (45) 98824-6579

E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal