PF deflagra operação em combate ao tráfico internacional de drogas em São Paulo

Campinas/SP. Nesta quarta-feira (23/7), a Polícia Federal deflagrou a Operação Odysseus para encerrar as atividades de tráfico internacional de drogas de uma organização criminosa que fazia remessas de cocaína por meio de aeroportos internacionais, especialmente Viracopos e Guarulhos, em São Paulo.

Na operação, 50 policiais federais dão cumprimento a seis mandados de prisão preventiva e oito mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Federal de Campinas, nos estados de São Paulo, Goiás e Espírito Santo. A investigação teve início a partir da prisão em flagrante de dois indivíduos em 2024, quando tentaram embarcar em voo, com destino a Paris, na posse de 10 kg de cocaína.

As apurações indicaram que os integrantes do grupo atuavam em diversos estados brasileiros e também no exterior, com ramificações em países como França, Bélgica e Portugal, sendo identificados pelo menos 12 eventos de envio de drogas por meio de voos comerciais, totalizando dezenas de quilos de cocaína.

Foram determinados, além das prisões e das buscas, o sequestro de veículos, o bloqueio de contas bancárias das pessoas físicas e jurídicas investigadas pela lavagem de capitais, assim como a apreensão de uma aeronave utilizada nos crimes.

Diante dos fatos, os investigados, na medida de suas condutas, poderão responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Comunicação Social da Polícia Federal em São Paulo

Fonte: Polícia Federal