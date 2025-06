PF deflagra operação em combate ao garimpo ilegal em terra indígena de Roraima

Roraima/RR. A Polícia Federal, em ação integrada com o Exército Brasileiro, Instituto Brasileiro do Meio do Ambiente (Ibama), Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e Ministério Público Federal, deflagrou a Operação Fox Uno, entre terça-feira (24/6) e quarta-feira (25/6), com o objetivo de combater o garimpo ilegal na Terra Indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima.

Durante a operação, 10 pessoas foram presas em flagrante na região da Serra do Atola, além da inutilização de equipamentos e estruturas utilizadas na extração ilegal de minérios. Uma balsa ancorada às margens do Rio Maú, na fronteira com a Guiana, também foi completamente destruída.

Diante dos fatos, os indivíduos foram encaminhados ficarão à disposição da Justiça para os procedimentos cabíveis.

Comunicação Social da Polícia Federal em Roraima

Fonte: Polícia Federal