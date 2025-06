PF deflagra operação em combate ao crime de abuso sexual infantojuvenil no Rio de Janeiro

Macaé/RJ. Nesta sexta-feira (27/6), a Polícia Federal deflagrou a Operação Vulturino III com o objetivo de reprimir a prática dos crimes de abuso sexual infantojuvenil e armazenamento e compartilhamento de mídias contendo cenas de abuso sexual contra menores de idade na rede mundial de computadores.

Foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão em Macaé/RJ. As investigações tiveram início a partir do compartilhamento de um vídeo cometendo o crime.Foram iniciadas as diligências que resultaram na identificação do autor do vídeo, responsável por abusar sexualmente de dois menores de idade que aparecem nas imagens.

Diante dos fatos, o investigado ficará à disposição da Justiça para os procedimento cabíveis.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio de Janeiro

[email protected]

(21) 2203-4404

Fonte: Polícia Federal