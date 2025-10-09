PF deflagra operação em combate a comercialização ilegal de madeira no Mato Grosso

Cáceres/MT. Nesta quinta-feira (9/10), a Polícia Federal deflagrou a Operação Rastro de Lenha, com o objetivo de combater a invasão de terras públicas da União e o desmatamento para fins de comercialização ilegal de madeira no município de Pontes e Lacerda/MT.

As investigações foram conduzidas pela Delegacia da Polícia Federal em Cáceres, em conjunto com a Polícia Penal do Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda/MT, e identificaram o avanço do desmatamento e a invasão da Reserva Legal do Projeto de Assentamento Barra do Marco, área protegida e gerida pelo INCRA.

Durante a operação, invasores foram flagrados realizando corte de madeira para lenha. Foram apreendidas motosserras e realizados registros fotográficos, qualificações e depoimentos dos suspeitos, visando à responsabilização criminal dos envolvidos.

A Polícia Federal reafirma seu compromisso com a preservação ambiental, a proteção das terras públicas da União e o combate aos crimes ambientais que ameaçam o equilíbrio dos ecossistemas brasileiros.

Comunicação Social da Polícia Federal no Mato Grosso

Fonte: Polícia Federal