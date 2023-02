PF deflagra operação e prende duas pessoas por tráfico de drogas no Distrito Federal

Brasília/DF – A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (10/02), a Operação Carnaval DF Sem Drogas, com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas na Capital Federal. Os policiais federais prenderam duas pessoas em São Sebastião/DF e apreenderam 3 kg de haxixe, mais de 1000 comprimidos de ecstasy e 1 kg de jujuba de nóia.

Os policiais federais receberam uma informação de uma fonte no início do ano e, após um trabalho de acompanhamento contínuo de 12 horas, conseguiram realizar as prisões e apreender as drogas.

Os presos foram conduzidos para a Superintendência de Polícia Federal no Distrito Federal e responderão pelo crime de tráfico de drogas, com pena de até 15 anos de reclusão.

A jujuba de nóia, também conhecida como “Stoney Gummies” nos Estados Unidos da América, possui alta concentração da substância Tetrahidrocannabinol – THC e chegou ao Brasil há pouco tempo.

