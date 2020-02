PF deflagra Operação Dom Pedro II para recuperar obras do patrimônio público

Londrina/PR – A Polícia Federal cumpriu nesta quarta-feira (12/2) mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça Federal de Londrina/PR, na casa de um dos integrantes do grupo investigado no inquérito policial conhecido como OPERAÇÃO RECIDIVA. A operação contou com a colaboração da Coordenação Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista (CGINT) da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.

Na 2ª fase da operação, em que foi realizada análise de todo o material apreendido na deflagração, além de outras diligências, a PF detectou indícios de que havia importante quantia em espécie, produto do crime, ainda em poder dos investigados, em locais especialmente preparados para a ocultação de dinheiro na casa de um dos alvos. A equipe conseguiu localizar valores que ainda serão contabilizados e apreendidos, os quais poderão retornar aos cofres públicos com o término do devido processo judicial.

Qualquer cidadão pode ajudar no combate às fraudes contra o INSS. Não há necessidade de se identificar. As denúncias podem ser feitas à Polícia Federal, à Ouvidoria do INSS, por meio da central telefônica 135 ou pela página eletrônica www.inss.gov.br, ou ao MPF. As informações são mantidas em sigilo.