PF deflagra operação de repressão ao contrabando de cigarros em Ourinhos/SP

Marília/SP. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (14/10), a Operação Ortônimo, com o cumprimento de três mandados de busca e apreensão em Ourinhos/SP, expedidos pela Justiça Federal.

Durante as diligências, foram encontrados estoques de cigarros de diversas marcas de origem paraguaia, cuja importação não é autorizada pelos órgãos competentes. Diante da constatação do ilícito, a proprietária do estabelecimento comercial foi presa em flagrante.

As investigações prosseguem com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos e apurar a extensão dos crimes de contrabando e demais infrações correlatas.

A ação reforça o compromisso da Polícia Federal com o combate ao contrabando e com a proteção da economia e da saúde pública.

