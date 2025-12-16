PF deflagra operação de combate ao crime de abuso sexual infantojuvenil

Santa Maria/RS. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (16/12), a Operação Ponte dos Suspiros, com o objetivo de combater o armazenamento de imagens e vídeos com conteúdo de abuso sexual infantojuvenil.

Na ação de hoje, policiais federais realizaram buscas na cidade de Santa Maria, em endereços vinculados o investigado. Dois mandados de busca e apreensão e um mandado de busca pessoal. Os dispositivos eletrônicos apreendidos passarão por análise pericial.

O inquérito policial teve início a partir do recebimento de informações que indicavam o armazenamento e a posse de arquivos de vídeos e imagens de exploração sexual infantojuvenil por meio da internet.

A Polícia Federal alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais. A prevenção é a maneira mais eficaz de garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes, e a informação continua sendo um instrumento capaz de salvar vidas.

Comunicação Social da Delegacia de Polícia Federal em Santa Maria

Fone: (55) 99175-3413

Fonte: Polícia Federal