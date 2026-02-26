PF deflagra operação de combate ao abuso sexual infantojuvenil e prede suspeito em flagrante

Curitiba/PR. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (26/2), a Operação Cyber Trace, com o objetivo de combater a exploração sexual de crianças e adolescentes. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão na cidade de Curitiba, em endereços relacionados a indivíduos envolvidos com os crimes de estupro de vulnerável, de produção, venda e compartilhamento na internet de imagens de crianças e adolescentes sendo abusadas sexualmente.

As investigações foram iniciadas com base em informações recebidas das polícias da Espanha e da Alemanha, bem como em denúncias encaminhadas pela população por meio do canal ComunicaPF, além de informações obtidas pelo monitoramento da Polícia Federal. Durante o cumprimento dos mandados, foi realizada a prisão de um indivíduo, flagrado em posse de arquivos relacionados à exploração sexual infantojuvenil. Foram apreendidos, ainda, diversos equipamentos utilizados pelos indivíduos investigados, que serão periciados para que as investigações tenham continuidade.

Nomenclatura e alerta

Embora o termo “pornografia” ainda seja utilizado em nossa legislação (art. 241-E da Lei nº 8.069, de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente) para definir “qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais”, a comunidade internacional entende que o melhor nessas situações é referir-se a crimes de “abuso sexual de crianças e adolescentes” ou mesmo “violência sexual de crianças e adolescentes”, pois a nomenclatura ajuda a dar dimensão da violência infligida nas vítimas desses crimes tão devastadores.

Além disso, a Polícia Federal alerta aos pais e aos responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais. Conversar abertamente sobre os perigos do mundo virtual, explicar como utilizar redes sociais, jogos e aplicativos de forma segura e acompanhar de perto as atividades on-line dos jovens são medidas essenciais de proteção. Estar atento a mudanças de comportamento, como isolamento repentino ou segredo em relação ao uso do celular e do computador, pode ajudar a identificar situações de risco.

É igualmente importante ensinar às crianças e aos adolescentes como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais, a fim de reforçar que podem e devem procurar ajuda. A prevenção é a maneira mais eficaz de garantir a segurança e o bem-estar de crianças e de adolescentes, e a informação continua sendo um instrumento capaz de salvar vidas.

Denuncie

A Polícia Federal conta com equipes especializadas na investigação de crimes relacionados ao abuso e à exploração sexual infantojuvenil. Caso seja vítima ou tenha conhecimento de fatos desta natureza, não deixe de encaminhar sua denúncia pelos portais: Disque 100, ComunicaPF ou SaferNet. Sua denúncia pode fazer a diferença na vida de muitas crianças.

