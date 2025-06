PF deflagra operação de combate ao abuso sexual infantil em Macapá

Macapá/AP. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (16/6), a Operação Arquivo Proibido, com o objetivo de reprimir o crime de armazenamento de material contendo abuso sexual infantil.

Durante a ação, policiais federais cumpriram dois mandados de busca e apreensão no bairro Infraero, localizado na zona norte da capital amapaense. A operação visa coletar novos elementos que possam fortalecer a investigação em andamento.

As apurações tiveram início a partir de denúncias que apontavam que o investigado estaria armazenando, em dispositivos como computador e celular, imagens e vídeos com conteúdo de violência sexual infantil.

Durante o cumprimento do mandado de busca e verificação no celular do investigado, os policiais encontraram fotos e vídeos de abuso sexual infantil. O indivíduo foi preso em flagrante pelo crime de armazenamento de imagens com conteúdo de abuso sexual infantojuvenil, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amapá

Fonte: Polícia Federal