PF deflagra operação de combate à venda clandestina de medicamento

Macapá/AP. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (24/2), a Operação Phármakon, com o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em Macapá/AP, com o objetivo de apurar a prática dos crimes de contrabando e comercialização de medicamento proibido ou irregular.

De acordo com as investigações, uma mulher estaria comercializando clandestinamente o medicamento denominado “Tirzepatida T.G.5”, substância sem registro sanitário e com comercialização proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O produto era oferecido sem prescrição médica, fora de estabelecimento autorizado e por valor significativamente inferior ao praticado no mercado.

Comunicação da Polícia Federal no Amapá

Contato: (96) 3213-7503

E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal