Polícia Federal

PF deflagra operação de combate à venda clandestina de medicamento

35 minutos ago

Macapá/AP. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (24/2), a Operação Phármakon, com o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em Macapá/AP, com o objetivo de apurar a prática dos crimes de contrabando e comercialização de medicamento proibido ou irregular.

De acordo com as investigações, uma mulher estaria comercializando clandestinamente o medicamento denominado “Tirzepatida T.G.5”, substância sem registro sanitário e com comercialização proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O produto era oferecido sem prescrição médica, fora de estabelecimento autorizado e por valor significativamente inferior ao praticado no mercado.

Comunicação da Polícia Federal no Amapá
Contato: (96) 3213-7503
E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal

Polícia Federal5 minutos ago

Ação integrada da PF prende suspeitos de atirar em turistas e descobre esconderijo de armas no sul da Bahia

Porto Seguro/BA. Cinco pessoas suspeitas de atingir, com disparos de arma de fogo, duas turistas do Rio Grande do Sul,...
Política35 minutos ago

Moradia: Campanha da Fraternidade pauta discursos em plenário

Com o tema “Fraternidade e Moradia”, a Campanha da Fraternidade 2026 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) –...
Estadual35 minutos ago

Pedágio na BR-101 vai subir até 53% no Espírito Santo

A autorização para o aumento do pedágio foi publicada no Diário Oficial da União A concessionária Ecovias Capixaba, antiga Eco101, vai...
Entretenimento1 hora ago

Wesley Safadão posa aos beijos com Thyane Dantas na Lapônia: ‘Minha aurora boreal’
Política1 hora ago

Justiça veta flexibilização em pontos de parada para transporte por aplicativo

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) rejeitou 17 dos 28 projetos colocados em apreciação na pauta da reunião desta...
Estadual1 hora ago

Espírito Santo lidera o País em investimentos e poupança, e tem menor nível de endividamento do Brasil

O Espírito Santo é, mais uma vez, o Estado que mais investe no Brasil e o que apresenta o melhor...
Versão Impressa2 semanas ago

FA 1441 / 07 DE FEVEREIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Versão Impressa3 semanas ago

FA 1439 / 31 DE JANEIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...

São Mateus

São Mateus9 horas ago

ASSENOR | Realiza missão estratégica no Sul do país para estudar modelo da Festa da Uva e inovação industrial

Diretoria esteve no Rio Grande do Sul entre os dias 19 e 22 de fevereiro para conhecer experiências consolidadas de...
São Mateus13 horas ago

Praia de Guriri vira “Ilha da Tartaruga” após recorde histórico de desovas em 2025

Em reunião com a coordenação nacional do Projeto Tamar/ICMBio, a equipe local celebrou um aumento de 40% no número de...
São Mateus1 dia ago

Guriri movimenta mais de R$ 550 milhões e recebe 2,4 milhões de pessoas no Verão e Carnaval 2026, afirma Marcus Batista

O Verão 2026 e o Carnaval consolidaram São Mateus como um dos principais polos de eventos do Espírito Santo e...

Regional

Regional5 horas ago

Suspeito de abusar sexualmente de duas crianças é preso em Conceição da Barra

Os casos foram registrados em 2024, quando as vítimas tinham 11 e 5 anos; segundo a polícia, ele se aproveitava...
Regional8 horas ago

Fábrica terá capacidade de produzir 200 mil veículos por ano

O Espírito Santo entrou de vez no mapa da indústria automotiva global. A montadora chinesa Great Wall Motors (GWM) apresentou...
Regional2 dias ago

Jovem é assassinado com 16 tiros durante emboscada no Norte do ES

Um jovem de 18 anos, identificado como Emerson Carapina Terra Filho, foi morto a tiros no bairro Araçá, em Linhares,...

Estadual

Estadual1 hora ago

Sedu publica edital de adesão ao Programa Mais Professores para vagas remanescentes

A Secretaria da Educação (Sedu) publicou, nessa segunda-feira (23), no Diário Oficial do Estado, o Edital de Chamamento Público para...
Estadual2 horas ago

Lista de espera: Governo do Estado divulga quadro com vagas remanescentes do Nossa Bolsa 2026

Se você se inscreveu no Nossa Bolsa 2026 e não foi contemplado com uma vaga no resultado da 1ª e...
Estadual3 horas ago

Guia para solicitar autorização do Iema para pesquisas em Unidades de Conservação Estaduais

Pesquisadores interessados em desenvolver estudos científicos nas Unidades de Conservação (UCs) do Espírito Santo precisam solicitar uma autorização ao Instituto...

Nacional

Nacional4 horas ago

VÍDEO | Momento romântico termina em tragédia após mulher ser arrastada por onda

O que deveria ser uma lembrança inesquecível de um casal à beira-mar transformou-se em um cenário de horror e luto...
Nacional2 dias ago

VÍDEO | Chefe do CV é preso enquanto curtia praia em Arraial do Cabo

O homem é apontado como líder do tráfico na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio. Ele foi abordado por...
Nacional2 dias ago

Homens armados invadem casa, matam criança de 10 anos e ferem outra

O crime ocorreu na madrugada desse sábado (21/1), em Cristal (RS). A irmã e a mãe do menino também foram...

Policial

Policial2 horas ago

Deic de Aracruz conclui inquérito e indicia corretor por estelionato na venda de imóvel com penhora judicial

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, concluiu, nesta...
Policial4 horas ago

DHPM deflagra operação e cumpre mandados contra investigados por homicídio em Cariacica 

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), deflagrou,...
Policial5 horas ago

PCES, PCIES e EDP flagram furto de energia elétrica em empresa de Cariacica  

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento de Investigações Criminais (Deic), em conjunto com o Instituto...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento3 horas ago

Patrícia Abravanel reúne família em passeio de lancha: ‘Atmosfera que blinda e renova’
Entretenimento4 horas ago

Mãe de filho de Ronaldo Fenômeno fala sobre estética e solteirice

Aos 43 anos, Michele Umezu, que exibe o corpo sarado nas redes sociais, bateu um papo exclusivo com a coluna:...
Entretenimento5 horas ago

Ex-BBBs do Quarto Anos 50 se reencontram e celebram amizade: ‘Será que o BBB vive?’

Vitória Strada, Diego Hypolito, Daniele Hypolito, Guilherme Vilar e Dona Delma se reuniram na noite de segunda-feira (23), e celebraram...

POLÍTICA

Política2 horas ago

Plenário aprova mudança em bônus do TCE-ES e reestruturação do Iema

Em sessão extraordinária, os deputados estaduais aprovaram nesta terça-feira (24) matéria enviada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES) que...
Política2 horas ago

Trezena de Santo Antônio está mais perto de ganhar reconhecimento cultural

Com a presença de representantes do Santuário-Basílica de Santo Antônio, a Comissão de Cultura aprovou, nesta terça-feira (24), o Projeto...
Política5 horas ago

Segurança debate exploração sexual de crianças e adolescentes

A Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa (Ales) realizou, nesta terça-feira (24), reunião com o tema “Pedofilia, tráfico e exploração...

Esportes

Esportes2 dias ago

Luverdense vence Sport Sinop e garante vaga na final do Mato-grossense 

O Luverdense Esporte Clube protagonizou uma noite de drama e superação neste domingo (22.02) e assegurou sua tão sonhada vaga...
Esportes2 dias ago

América-MG arranca empate nos acréscimos contra o Atlético-MG

Um clássico mineiro cheio de emoção na Arena MRV terminou com um empate em 1 a 1 entre Atlético-MG e...
Esportes2 dias ago

Corinthians conquista vaga nas semifinais do Paulistão em drama eletrizante 

Em uma noite de tirar o fôlego no Canindé, o Corinthians assegurou sua classificação para as semifinais do Campeonato Paulista...

