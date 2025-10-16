PF deflagra operação contra tráfico internacional de drogas no Aeroporto de Guarulhos

Guarulhos/SP. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (16/10), a Operação Denied Drop, com o cumprimento de nove mandados judiciais — sendo cinco de busca e apreensão, duas prisões temporárias e duas preventivas — contra integrantes de um grupo criminoso especializado no tráfico internacional de drogas que atuava no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos.

As investigações tiveram início em 12 de junho deste ano, quando o grupo tentou introduzir três malotes contendo cerca de 160 quilos de cocaína na área restrita do aeroporto. A ação foi flagrada durante a execução, o que permitiu à Polícia Federal apreender a droga e identificar o modus operandi da organização criminosa.

De acordo com os levantamentos, o grupo utilizava dois veículos — um atuando como “batedor”, responsável por monitorar a presença de policiamento no entorno, e outro transportando o entorpecente até a área restrita do aeroporto. No local, um funcionário do terminal, também envolvido no esquema, desviava a droga até a aeronave com destino a Joanesburgo, na África do Sul.

As investigações apontam que a organização foi responsável pelo envio de centenas de quilos de cocaína ao país africano, com indícios de que o entorpecente seria redistribuído para outras nações.

A Polícia Federal reforça que a Operação Denied Drop representa mais uma ação prioritária no combate ao tráfico internacional de drogas e aos crimes conexos, reafirmando o compromisso da instituição com a segurança das fronteiras aéreas e a integridade das operações aeroportuárias.

