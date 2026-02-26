PF deflagra operação contra tráfico internacional de drogas

Paranaguá/PR. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (26/2), a Operação Reefer. A ação cumpre mandados de busca e apreensão expedidos pela 14ª Vara Federal de Curitiba para reprimir o tráfico internacional de drogas.

O inquérito policial teve início após a apreensão de 45 kg de cocaína no porto de Paranaguá, ocorrida em fevereiro de 2025. Levantamentos indicam que o entorpecente foi inserido nas cargas pelo método conhecido como “rip on/rip off”.

As buscas têm como foco a apreensão de documentos, de mídias, de aparelhos eletrônicos e de valores. A medida visa elucidar os fatos, confirmar o modo de operação e identificar outros possíveis coautores do esquema criminoso.

A operação segue em andamento e as investigações continuam para apurar o crime de tráfico de drogas com transnacionalidade. Novas informações poderão ser divulgadas após a análise do material apreendido.

