PF deflagra operação contra tráfico internacional de cocaína em Corumbá/MS

Corumbá/MS. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (5/3), a Operação Abate, com o objetivo de combater o tráfico de cocaína nos estados de Mato Grosso do Sul e de São Paulo. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e três de prisão preventiva no município de Corumbá/MS.

A investigação desenvolveu-se a partir da apreensão de 230 kg de cocaína em um caminhão, em dezembro de 2023. Com o aprofundamento das investigações, foram identificados os indivíduos que atuavam na logística de transporte da droga.

Celulares foram apreendidos, os quais serão periciados e analisados pela Polícia Federal.

