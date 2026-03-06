PF deflagra operação contra tráfico internacional de armas na fronteira

Ponta Porã/MS. A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (6/3), com o apoio da Corregedoria da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, a Operação Dupla Face, destinada a desarticular esquema de tráfico internacional de armas de fogo na região de fronteira.

Durante as investigações, foram identificados indícios de que um sargento da Polícia Militar aposentado atuava como fornecedor de armamentos clandestinos, realizando viagens frequentes à região fronteiriça e apresentando movimentação financeira incompatível com seus rendimentos declarados.

Na ação, foram cumpridos um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva, além da suspensão do porte de arma do investigado e do sequestro de bens e valores.

Comunicação Social da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul

Fonte: Polícia Federal