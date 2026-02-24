PF deflagra operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no Amazonas

Manaus/AM. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (24/2), a Operação Legado Espúrio, destinada a desarticular uma ramificação de organização criminosa atuante no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro no estado do Amazonas.

A ação constitui desdobramento direto da Operação Linhagem, a exemplo da Operação Ruptura, deflagrada em janeiro deste ano pela PF. As investigações revelaram novas conexões criminosas responsáveis pelo abastecimento e pela redistribuição de entorpecentes tanto na capital quanto em municípios do interior do estado.

Na presente fase, estão sendo cumpridos 18 mandados judiciais, sendo 7 de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Estadual do Amazonas. As medidas são executadas simultaneamente em Manaus/AM, em Itacoatiara/AM e em Maués/AM.

