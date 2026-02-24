Polícia Federal
PF deflagra operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no Amazonas
Manaus/AM. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (24/2), a Operação Legado Espúrio, destinada a desarticular uma ramificação de organização criminosa atuante no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro no estado do Amazonas.
A ação constitui desdobramento direto da Operação Linhagem, a exemplo da Operação Ruptura, deflagrada em janeiro deste ano pela PF. As investigações revelaram novas conexões criminosas responsáveis pelo abastecimento e pela redistribuição de entorpecentes tanto na capital quanto em municípios do interior do estado.
Na presente fase, estão sendo cumpridos 18 mandados judiciais, sendo 7 de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Estadual do Amazonas. As medidas são executadas simultaneamente em Manaus/AM, em Itacoatiara/AM e em Maués/AM.
Comunicação Social da Polícia Federal no Amazonas
PF deflagra operação para apurar fraude em licitação, em Timbiras/MA
São Luís/MA. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (24/2), a Operação Pedras Frias, com o objetivo de apurar a possível prática...
PF deflagra operação para investigar desvio na Caixa Econômica Federal
Dionísio Cerqueira/SC. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (24/2), a Operação Sem Remorso, destinada a apurar o crime de peculato envolvendo...
São Mateus
Guriri movimenta mais de R$ 550 milhões e recebe 2,4 milhões de pessoas no Verão e Carnaval 2026, afirma Marcus Batista
O Verão 2026 e o Carnaval consolidaram São Mateus como um dos principais polos de eventos do Espírito Santo e...
Polícia encontra drogas após denúncia de violência doméstica em São Mateus
Uma ocorrência de violência doméstica levou à descoberta de um possível ponto de tráfico de drogas na manhã deste sábado...
Três homens são mortos a tiros durante churrasco em bairro de São Mateus
Três homens foram mortos a tiros na noite de sexta-feira (20), no bairro Morada do Ribeirão, em São Mateus, no...
Regional
Jovem é assassinado com 16 tiros durante emboscada no Norte do ES
Um jovem de 18 anos, identificado como Emerson Carapina Terra Filho, foi morto a tiros no bairro Araçá, em Linhares,...
Homem tem perna amputada após acidente com roçadeira no Noroeste do ES
Um homem de 56 anos teve a perna amputada após sofrer um grave acidente ao manusear uma roçadeira no município...
Homem é preso por estupro de vulnerável após ser flagrado com menina no Norte do ES
Um homem de 27 anos foi preso na noite desta sexta-feira (20), em Linhares, no Norte do Espírito Santo, suspeito...
Estadual
Jovem é morto a tiros a caminho de cavalgada no Sul do ES
Deivison Segal foi abordado por criminosos em uma motocicleta. Mesmo após cair do cavalo já ferido, ele ainda foi atingido...
Espírito Santo está sob alerta laranja de chuvas intensas até sexta-feira (27)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda-feira (23) um alerta laranja de chuvas intensas para todo o Espírito...
Parque Estadual Paulo Cesar Vinha promove educação ambiental em evento de surfe
A Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), por meio do Comitê Estadual para Prevenção e Erradicação da Tortura no Espírito Santo–...
Nacional
VÍDEO | Chefe do CV é preso enquanto curtia praia em Arraial do Cabo
O homem é apontado como líder do tráfico na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio. Ele foi abordado por...
Homens armados invadem casa, matam criança de 10 anos e ferem outra
O crime ocorreu na madrugada desse sábado (21/1), em Cristal (RS). A irmã e a mãe do menino também foram...
VÍDEO | Casal é flagrado fazendo sexo dentro de carro em movimento em rodovia
Uma cena inusitada e perigosa foi registrada em uma rodovia de Santa Catarina: um casal foi flagrado fazendo sexo dentro...
Policial
POLÍCIA MILITAR DIVULGA RESULTADOS DA OPERAÇÃO VERÃO
Foi encerrada neste domingo (22) a Operação Verão 2025/2026, realizada pela Polícia Militar. A ação teve como objetivo intensificar o...
PCES cumpre mandado e prende investigado por homicídio ocorrido em Pedro Canário
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Pedro Canário, prendeu, na tarde...
PCES e Guarda Municipal de Vila Velha prendem mulher em flagrante por maus-tratos a cães
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Núcleo de Proteção Animal da Delegacia Especializada de Proteção ao...
ENTRETENIMENTO
Isabella Arantes se despede do Domingo Legal após um ano e meio no palco: ‘Dificil’
Isabella Arantes se despediu do palco do Domingo Legal neste domingo (22). A assistente de palco foi chamada por Celso...
Tom Brady curte dias em Milão com os filhos e destaca momentos: ‘Criando memórias’
Tom Brady, de 48 anos, compartilhou nesta segunda-feira (23), registros da viagem que fez a Milão, na Itália, ao lado...
Bruna Biancardi encanta fãs ao mostrar Mavie colhendo acerolas no jardim: ‘Fofura’
Bruna Biancardi, de 31 anos, derreteu os seguidores neste domingo (22) ao publicar um vídeo da filha, Mavie, de dois...
POLÍTICA
Arranjos Produtivos entrega mudas de café arábica e banana em Guaçuí
Sessenta e quatro produtores rurais do município de Guaçuí, no sul do Espírito Santo, foram contemplados com mudas de café...
Projeto entrega 52 mil mudas de café e cacau para Jerônimo Monteiro
Com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar de Jerônimo Monteiro, 52 produtores do município localizado no Sul do Estado...
Deputados repercutem agressão de policial militar à companheira
As agressões de um soldado da Polícia Militar (PMES) à mulher, também militar, no último sábado (21), e a outros...
Esportes
Luverdense vence Sport Sinop e garante vaga na final do Mato-grossense
O Luverdense Esporte Clube protagonizou uma noite de drama e superação neste domingo (22.02) e assegurou sua tão sonhada vaga...
América-MG arranca empate nos acréscimos contra o Atlético-MG
Um clássico mineiro cheio de emoção na Arena MRV terminou com um empate em 1 a 1 entre Atlético-MG e...
Corinthians conquista vaga nas semifinais do Paulistão em drama eletrizante
Em uma noite de tirar o fôlego no Canindé, o Corinthians assegurou sua classificação para as semifinais do Campeonato Paulista...
