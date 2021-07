PF deflagra operação contra o tráfico de drogas em MS

Corumbá/MS – A Polícia Federal deflagrou hoje (8/7) a Operação Cavalo Branco, com o objetivo de desarticular mais um braço da organização criminosa que realizava a logística do transporte de cocaína vinda da Bolívia, passando por Corumbá/MS, com destino a outros estados da federação.

Essa operação é um desdobramento da Operação Ouro Branco, em que a organização investigada realizava o tráfico de entorpecentes na região fronteiriça do estado do Mato Grosso do Sul. Há um histórico de atuação dessa associação criminosa no tráfico há mais de um ano, a qual está envolvida no transporte de, pelo menos, 737 Kg de cocaína.

A Polícia Federal enfatiza que continua com seus trabalhos durante a pandemia, combatente o crime de tráfico de drogas nas regiões de fronteira do estado do Mato Grosso do Sul.

*** O nome da operação Cavalo Branco faz referência a cor do carro do alvo, o qual foi apreendido pela Polícia Federal durante o transporte de 275 Kg de entorpecentes. Essa apreensão foi fundamental para vincular o alvo ao transporte frequente de droga, vinda da Bolívia sendo distribuída pelo Brasil.