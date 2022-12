PF deflagra operação contra o tráfico de drogas em 5 estados

Teresina/PI – A Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Civil do Piauí, deflagrou nesta quinta-feira (22/12) a Operação Rota 135, com o objetivo de reprimir os crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico. Os policiais federais cumprem 4 mandados de prisão preventiva e 11 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Estadual do Piauí nos estados do Piauí, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Bahia e Pernambuco.

Trata-se de investigação iniciada no início do ano de 2022 que teve como objetivo desarticular grupo criminoso especializado no tráfico interestadual de drogas e lavagem de capitais, que atuava principalmente na remessa de entorpecentes da região Sudeste para o Piauí, por intermédio de rodovias.

Durante as investigações, foi identificado um grupo logístico responsável pelo transporte e armazenamento da droga, que resultou na apreensão em flagrante de duas cargas ilícitas de maconha, a primeira em Bom Jesus/PI (654 kg) e a segunda em Senhor do Bonfim/BA, quando o grupo transportava 552 kg.

As investigações avançaram também para a estrutura de lavagem de capitais da associação criminosa, na qual foram identificadas pessoas físicas e jurídicas utilizadas para movimentar os valores ilícitos, além de ocultar e dissimular o patrimônio obtido com o tráfico de drogas. Nesse aspecto, foi deferido o bloqueio judicial de cerca de R$ 5 milhões e o sequestro de bens móveis e imóveis dos investigados.

Os presos serão encaminhados para as sedes da Polícia Federal nos respectivos estados de cumprimento, e responderão, na medida da sua participação, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais, dentre outros em apuração.

O nome da operação, “Rota 135”, é uma alusão à principal rodovia federal usada pelos investigados para transporte da droga até o Piauí.

