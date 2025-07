PF deflagra operação contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Paranaguá

Paranaguá/PR. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (9/7), a Operação Cavalo Doido 2 para aprofundar as investigações sobre uma organização criminosa envolvida com o tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro.

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão. A Justiça Federal também autorizou o sequestro e o bloqueio de bens dos investigados de mais de R$3 milhões.

A análise do material apreendido na primeira fase da operação reforçou a participação dos investigados no esquema e o vínculo de um dos alvos com o tráfico internacional. As investigações prosseguem com os elementos coletados hoje.

Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Comunicação Social da Polícia Federal no Paraná

Fonte: Polícia Federal