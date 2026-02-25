PF deflagra operação contra lavagem de dinheiro em São Paulo

São Paulo/SP. A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (25/2), a Operação Cliente Fantasma. O objetivo é aprofundar investigações sobre a atuação de uma instituição financeira suspeita de facilitar a lavagem de dinheiro, incluindo o trânsito de valores relacionados a organizações criminosas.

Ao todo, estão sendo cumpridos três mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal, nos municípios de São Paulo e Barueri/SP.

As apurações indicam que a instituição permitia movimentações sem a identificação adequada de seus usuários. Com isso, mantinha clientes “invisíveis” aos órgãos de controle, dificultando o rastreamento financeiro, a execução de bloqueios judiciais e a repressão às atividades ilícitas.

Também foram identificadas omissões sistemáticas de comunicações obrigatórias ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), prática que contribuía diretamente para a ocultação da origem dos recursos movimentados.

Os investigados poderão responder por crimes contra o sistema financeiro, omissão de informações e lavagem de capitais. A Operação Cliente Fantasma é um desdobramento de ações anteriores da PF e as investigações seguem em andamento para identificar todos os envolvidos e dimensionar o volume total das fraudes.

Comunicação Social da Polícia Federal em São Paulo/SP

Fonte: Polícia Federal