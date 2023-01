PF deflagra operação contra invasão de terras da União

Goiânia/GO. A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (27/1) a Operação Ilusionista, visando a combater crimes de invasão de terras da União, desmatamento em terras de domínio público e estelionato.

Policiais federais cumprem dois mandados de busca e apreensão, nas cidades de Goiânia/GO e Bonópolis/GO. Segundo as investigações, indivíduos se uniram e se organizaram para invadir e causar danos ambientais às áreas de reserva legal dos assentamentos Água Fria e Zebulândia, no município de Amaralina/GO, além de enganar pessoas com falsas informações sobre a condição ou natureza jurídica dessas áreas, organizando e estimulando a invasão e o desmatamento desses locais.

Além disso, cobravam valores referentes a suposto “cadastro” no INCRA dos interessados nos lotes que distribuíam, bem como efetuavam a venda direta desses lotes como se donos fossem.

A ação hoje desencadeada objetiva obter elementos probatórios, além dos já reunidos em inquérito policial, que demonstrem as condutas praticadas com todas as suas circunstâncias, bem como informações e dados que possam demonstrar o envolvimento de outras pessoas nos crimes.

