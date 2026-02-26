PF deflagra operação contra grupo envolvido em tráfico internacional de armas

Uberlândia/MG. Nesta quinta-feira (26/2), a Polícia Federal deflagrou a Operação Scutum 2, com o objetivo de desarticular grupo criminoso especializado no tráfico internacional e no comércio ilegal de armas de fogo e de munições de alto potencial lesivo.

A ação é um desdobramento da primeira fase da operação, deflagrada em outubro de 2024, quando as investigações apontaram que o grupo era responsável por trazer do Paraguai armas de fogo de alta potência e de longo alcance destinadas à revenda na região do Triângulo Mineiro, em Goiás e em outros estados, como Rio de Janeiro e Bahia.

Com base na análise do material apreendido na fase anterior, a PF identificou, neste ano, um núcleo da organização atuando em Uberlândia/MG, com ramificações nas cidades mineiras de Ituiutaba e de Patrocínio. As diligências indicam que o grupo também estaria envolvido com o tráfico internacional de drogas e com o comércio ilegal de armas de uso restrito.

Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, de comércio ilegal de arma de fogo, de tráfico internacional de arma de fogo de uso restrito ou proibido e de tráfico de drogas.

