PF deflagra operação contra garimpo ilegai em Roraima

Boa Vista/RR. Nesta quinta-feira (7/8), a Polícia Federal deflagrou a Operação Mantícora para cumprir mandado de busca e apreensão e sequestro de bens no valor de R$ 93.580,00. A ação é direcionada a um piloto suspeito de usar uma aeronave para transportar insumos destinados ao garimpo ilegal em terras indígenas no estado de Roraima.

A investigação teve início após a apreensão de cerca de 800 gramas de mercúrio metálico em um aeródromo de Roraima, durante uma ação conjunta de fiscalização da Polícia Federal com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). O material foi encontrado em um hangar vinculado à aeronave investigada. Segundo as diligências, o piloto utilizava o avião para transportar insumos destinados ao garimpo ilegal, mesmo sem autorização para operar como táxi aéreo.

Na operação, também foram aplicadas medidas cautelares, consistentes na proibição de acesso ou aproximação a áreas de garimpo e terras indígenas, bem como na suspensão da licença de voo do investigado.

Comunicação Social da Polícia Federal em Roraima

Fonte: Polícia Federal