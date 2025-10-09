PF deflagra operação contra fraudes bancárias em cinco estados

Vitória/ES. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (9/10), a Operação Seleta para cumprir nove mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão preventiva contra integrantes de uma organização criminosa que atua em fraudes bancárias e digitais que causaram prejuízos à Caixa Econômica Federal.

As ordens judiciais foram expedidas para os estados do Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro e Goiás, sendo cumpridas simultaneamente com o objetivo de desarticular o grupo responsável por diversas fraudes cometidas por meio de um esquema estruturado que incluía: uso indevido de dados de terceiros para compras online e pagamentos com maquinetas; alterações de credenciais digitais para viabilizar movimentações em contas sociais, e utilização de empresas e contas de passagem para ocultação da origem dos recursos.

Também está sendo cumprida medida de suspensão do exercício de função pública contra um empregado da Caixa Econômica Federal, além de medidas de sequestro e bloqueio de bens, com indisponibilidade de valores até o limite de R$ 5,5 milhões e bloqueio de um imóvel em Guarapari/ES, por meio do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

Um dos investigados, preso em Guarapari/ES, movimentou cerca de R$ 5,6 milhões em 28 meses em contas próprias e da companheira. A investigação identificou outros oito integrantes, que atuavam tanto na execução direta das fraudes quanto na rede de apoio, fornecendo dados cadastrais e bancários das vítimas.

Durante a operação, foram apreendidos dois veículos, aparelhos celulares e um notebook, que serão encaminhados para análise pericial. Até o momento, quatro pessoas foram presas preventivamente e um investigado permanece foragido.

As investigações continuam para dimensionar os prejuízos, identificar todos os envolvidos e promover a responsabilização criminal pelos crimes de estelionato, uso de documento falso, organização criminosa e lavagem de dinheiro, entre outros.

A Polícia Federal reafirma seu compromisso com o combate às fraudes bancárias, a proteção do sistema financeiro nacional e a defesa do patrimônio público da União e de suas empresas públicas.

