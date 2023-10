PF deflagra operação contra fraudadores de cartões de crédito

João Pessoa/PB – A Polícia Federal deflagrou hoje, 5/10, a Operação Scheme, visando desarticular esquema criminoso de emissões de cartão de crédito mediante fraude.

As investigações começaram após cruzamento de dados feito pela Caixa Econômica Federal, que observou que alguns cartões de crédito, em nome de titulares dos mais diversos locais do país, haviam sido indevidamente emitidos e alguns utilizados por criminosos nas cidades de João Pessoa e Cabedelo.

As investigações mostraram que um empresário era usuário habitual dos cartões irregulares, além de duas outras pessoas que também podem ter envolvimento no esquema criminoso.

Os suspeitos pegavam dados de pessoas aleatórias na internet e com esses dados emitiam cartões de crédito, monitoravam o envio e conseguiam receber o cartão no lugar do titular, daí aplicavam o golpe no comércio causando o prejuízo.

Foram emitidos três mandados de busca e apreensão, que foram cumpridos na residência do empresário, em um estabelecimento de sua propriedade e um terceiro em outro imóvel, onde reside e trabalha outro investigado, todos localizados no bairro do Bessa, em João Pessoa.

Os crimes investigados são de delito de furto qualificado mediante fraude cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático.

O nome da operação – SCHEME – faz menção a golpe, farsa, fraude, simbolizando a maneira fraudulentamente de obter os cartões de crédito e a farsa em se passar pelos verdadeiros titulares das contas bancárias vinculadas a cada cartão.

Comunicação Social da Polícia Federal na Paraíba

WhatsApp: (83) 3565 8690

E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal