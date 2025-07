PF deflagra operação contra crimes financeiros, lavagem de dinheiro e associação criminosa no RS

Santana do Livramento/RS. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (17/7), a Operação Cordyceps com objetivo de desarticular um grupo de operadores financeiros suspeitos de utilizar empresas para evasão de dívidas e lavagem dinheiro proveniente de diversos crimes, incluindo tráfico internacional de drogas.

Na ação, policiais federais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados e nas empresas utilizadas no esquema, além de ordem de bloqueio de contas bancárias no valor de R$ 48 milhões e o sequestro de um veículo de luxo avaliado em aproximadamente R$ 900 mil.

A investigação teve início a partir da deflagração da Operação Massari, em 2021, responsável por desarticular um sofisticado grupo de operadores financeiros especializados no mercado de câmbio paralelo, utilizando-se da fronteira entre Santana do Livramento/RS e Rivera, no Uruguai.

As diligências apontam que os suspeitos utilizavam empresas para movimentar valores incompatíveis com sua capacidade econômica, realizando operações típicas de evasão de divisas e lavagem de dinheiro, com indícios de ligação com o tráfico internacional de drogas.

Durante as buscas, foram apreendidos celulares, computadores, documentos fiscais e anotações que auxiliarão no prosseguimento das investigações.

Comunicação Social da Polícia Federal em Santana do Livramento/RS

Fone: (55) 3241-9000 | (55) 99125-9987 | www.gov.br/pf

Fonte: Polícia Federal