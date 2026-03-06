PF deflagra operação contra crimes de ódio e incitação à violência no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro/RJ. Na manhã desta quinta-feira (5/3), a Polícia Federal deflagrou a Operação Risco Iminente com o objetivo de apurar crimes praticados por meio de redes sociais envolvendo discursos de ódio e incitação à violência.

Na ação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão, no município de Duque de Caxias/RJ, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Durante as diligências, os policiais identificaram a publicação de conteúdos racistas e de apologia ao nazismo em rede social, o que levou à prisão em flagrante do investigado.

A investigação teve início a partir de notícia-crime que apontava a existência de perfis em redes sociais utilizados para divulgar conteúdos discriminatórios e mensagens de incentivo à violência.

As apurações permitiram identificar o responsável pelas publicações, um homem de 21 anos, que mantinha diferentes perfis públicos em plataformas digitais utilizados para a divulgação recorrente desse tipo de conteúdo.

O investigado foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro para os procedimentos de praxe e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional do estado, em que permanecerá à disposição da Justiça.

Diante dos fatos, o homem poderá responder pelos crimes de racismo e apologia ao nazismo. As investigações prosseguem para apurar outros possíveis crimes e eventuais envolvidos.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio de Janeiro

[email protected]

(21) 2203-4404

Fonte: Polícia Federal