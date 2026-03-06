Polícia Federal
PF deflagra operação contra crimes de ódio e incitação à violência no Rio de Janeiro
Rio de Janeiro/RJ. Na manhã desta quinta-feira (5/3), a Polícia Federal deflagrou a Operação Risco Iminente com o objetivo de apurar crimes praticados por meio de redes sociais envolvendo discursos de ódio e incitação à violência.
Na ação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão, no município de Duque de Caxias/RJ, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Durante as diligências, os policiais identificaram a publicação de conteúdos racistas e de apologia ao nazismo em rede social, o que levou à prisão em flagrante do investigado.
A investigação teve início a partir de notícia-crime que apontava a existência de perfis em redes sociais utilizados para divulgar conteúdos discriminatórios e mensagens de incentivo à violência.
As apurações permitiram identificar o responsável pelas publicações, um homem de 21 anos, que mantinha diferentes perfis públicos em plataformas digitais utilizados para a divulgação recorrente desse tipo de conteúdo.
O investigado foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro para os procedimentos de praxe e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional do estado, em que permanecerá à disposição da Justiça.
Diante dos fatos, o homem poderá responder pelos crimes de racismo e apologia ao nazismo. As investigações prosseguem para apurar outros possíveis crimes e eventuais envolvidos.
Comunicação Social da Polícia Federal no Rio de Janeiro
[email protected]
(21) 2203-4404
Fonte: Polícia Federal
PF deflagra operação contra crimes de ódio e incitação à violência no Rio de Janeiro
Rio de Janeiro/RJ. Na manhã desta quinta-feira (5/3), a Polícia Federal deflagrou a Operação Risco Iminente com o objetivo de...
Espírito Santo recebe três alertas de chuvas intensas por três dias seguidos
Instituto Nacional de Meteorologia emitiu três alertas amarelos (de menor grau de severidade) para chuvas intensas e ventos fortes no...
Corpo de lavrador que desapareceu em rio de São Mateus é encontrado
O corpo de Leomário Araújo Berto, de 36 anos, que estava desaparecido desde a última segunda-feira (2), foi encontrado na...
Ação conjunta prende motorista de van com mercadorias descaminhadas em Foz do Iguaçu/PR
Foz do Iguaçu/PR. Uma ação integrada entre a Polícia Federal, a Polícia Militar e a Receita Federal resultou na prisão...
Governo do Estado realiza entregas e anuncia novos investimentos em Pancas
O governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador Ricardo Ferraço estiveram, nesta quinta-feira (05), em Pancas para realizar uma...
PF fecha depósito de cigarros clandestinos na Região Metropolitana do Rio
Rio de Janeiro/RJ. Na manhã desta quinta-feira (5/3), a Polícia Federal encerrou as atividades de um galpão utilizado para armazenar...
FICCO/TBA cumpre mandado de prisão em Tabatinga/AM
Tabatinga/AM. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Tabatinga (FICCO/TBA), em ação conjunta com a FICCO do Piauí...
FA 1443 / 28 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1441 / 14 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Prefeitura monitora nível do Rio Cricaré e presta assistência a famílias desalojadas em São Mateus
A Prefeitura de São Mateus, por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Civil, segue realizando o monitoramento contínuo...
Motores de quase 400 kg são furtados de estação de tratamento em Guriri; Polícia Federal é acionada
Uma ação ousada registrada no lado norte do balneário de Guriri, em São Mateus, colocou as autoridades em alerta. Dois...
Elefante-marinho é avistado na praia das Meleiras, em Guriri, São Mateus
Um elefante-marinho foi avistado na manhã de segunda-feira (3) na região das Meleiras, em Guriri, litoral de São Mateus, no...
Regional
Polícia prende segundo suspeito de matar adolescente em Jaguaré
A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (4), o segundo suspeito, de 24 anos, envolvido na morte de um...
Jovem denuncia ter sido dopada, violentada e ter fotos íntimas vazadas no Norte do ES
Uma jovem de 20 anos denunciou ter sido dopada, violentada e ter fotos íntimas compartilhadas após participar de uma confraternização...
VÍDEO | Colisão entre carro e carreta deixa 4 feridos na BR 101 em Conceição da Barra
Quatro pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um carro e uma carreta no km 42 da BR 101, em...
Estadual
TVE e Espírito Santo FM transmitem show de Mãeana com orquestra 100% feminina
A TVE e a Espírito Santo FM 89.1 transmitem ao vivo, na próxima sexta-feira (06), o concerto da Orquestra Sinfônica...
ARSP prorroga prazo da Consulta Pública sobre matriz de riscos do saneamento
A Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP) prorrogou o prazo da Consulta Pública nº 002/2026, que...
Nirsevimabe: em um mês Estado já aplicou mais de 500 doses do novo imunizante contra VSR em bebês prematuros e/ou com comorbidades
Em quase um mês de estratégia especial de oferta do anticorpo Monoclonal contra o VSR no Sistema Único de Saúde...
Nacional
Quem é a mulher que foi baleada no velório da mãe em MG; vídeo
Amanda de Almeida Arantes, de 27 anos, foi atingida por três disparos, um deles na região da coluna, e segue...
Tio é jogado no rio após assediar sobrinha grávida de 16 anos em festa
O companheiro da menina de 16 anos e um amigo adolescente agrediram o homem e os sequestraram. O tio foi...
Homem é preso após estuprar adolescente e vazar vídeos
A vítima contou que tomou coragem para denunciar o crime após acompanhar o trabalho investigativo no caso do estupro coletivo...
Policial
PRF recupera motocicleta clonada em Serra
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma motocicleta clonada na tarde desta quinta-feira (05), por volta das 15h, no trecho...
Suspeito de tentativa de homicídio é preso em Marilândia
No início da tarde desta quinta-feira (05), policiais civis e militares cumpriram um mandado de prisão preventiva contra um homem...
Polícia Civil prende em flagrante suspeito de tentativa de homicídio em Marataízes
Na manhã desta quinta-feira (05), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de...
ENTRETENIMENTO
Lucas Buda pede Joyce Magalhães em casamento de joelho: ‘Casa comigo?’
Lauana Prado aproveita praia no Rio e exibe barriga de gravidez: ‘Primeira praia do Dom’
A cantora Lauana Prado, de 32 anos, aproveitou o dia ensolarado no Rio de Janeiro para curtir uma ida à...
Kesha faz topless em meio a flores e celebra fase da carreira em turnê: ‘Melhores anos’
A cantora Kesha, de 39 anos, chamou a atenção dos seguidores nesta quinta-feira (5) ao compartilhar uma série de fotos...
POLÍTICA
Iniciativa estabelece alíquota única de 1% para o IPVA no estado
No Espírito Santo o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) apresenta atualmente duas alíquotas: 2% para veículos de...
Polese quer central do Samu exclusiva para o norte e noroeste do ES
O deputado Lucas Polese (PL) quer descentralizar o Serviço Móvel de Urgência (SAMU) estendendo o atendimento ao interior do estado....
Projetos autorizam sepultamento de animais junto aos tutores
Três projetos de lei (PLs) que tramitam na Assembleia Legislativa (Ales) visam permitir o sepultamento de cães e gatos em...
Esportes
Palmeiras vence Novorizontino e fica perto do título do Paulistão
Em uma noite de tensão e emoção na Arena Crefisa Barueri, o Palmeiras deu o passo mais importante rumo ao...
Flamengo demite Filipe Luís apesar de goleada e histórico vencedor
Em uma decisão que pegou de surpresa grande parte da torcida e da imprensa, o Flamengo anunciou na madrugada desta...
Flamengo goleia Madureira e está na final do Campeonato Carioca
O Flamengo assegurou sua presença na grande final do Campeonato Carioca ao protagonizar uma goleada avassaladora de 8 a 0...
Mais Lidas da Semana
-
São Mateus5 dias ago
Jovem é assassinado a tiros e mulher fica ferida em ataque em São Mateus
-
São Mateus6 dias ago
Forte chuva com raios e trovões provocam alagamentos em São Mateus; vídeos
-
Nacional4 dias ago
Casal é flagrado fazendo sexo em oratório católico de Copacabana
-
São Mateus6 dias ago
Criminosos furtam R$ 40 mil em pimenta e envenenam cadela em São Mateus
-
Estadual5 dias ago
Espírito Santo recebe três novos alertas de chuvas intensas e alagamentos
-
São Mateus3 dias ago
Feira de óleo e gás projeta R$ 60 milhões em negócios em São Mateus
-
São Mateus6 dias ago
Aposta de São Mateus fatura R$ 33 mil na Mega-Sena
-
Nacional4 dias ago
Empina, toma e mama: fila do “bumbum guloso” ferve atrás de atacadão; vídeo