PF deflagra operação contra associação criminosa em MG

Belo Horizonte/MG – A Polícia Federal deflagrou, em ação conjunta com a Coordenação-Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista do Ministério do Trabalho e Previdência – CGTIN, a Operação Velho Conhecido, na manhã desta quarta-feira (10/5), com o objetivo de combater associação criminosa voltada a fraudar os cofres da União.

Na ação, foram cumpridos três de cinco mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão, em Betim/MG e Lagoa da Prata/MG, todos expedidos pelo Juízo da 3ª Vara da Justiça Federal em Belo Horizonte/MG, além do sequestro de bens e valores existentes em contas bancárias, poupanças e investimentos pertencentes aos investigados.

A atividade do grupo criminoso consistia na criação de pessoas fictícias e envolvia a falsificação de certidões de nascimento, documentos de identidade e comprovantes de residência com o objetivo de fraudar o INSS. O grupo também se apropriava de benefícios previdenciários regularmente concedidos, após a morte dos respectivos segurados.

O trabalho de investigação da Polícia Federal, a partir da constatação dos benefícios fraudados, possibilitou a identificação de outros integrantes do grupo criminoso, que poderão ser autuados pela prática dos crimes de estelionato qualificado e associação criminosa cujas penas de reclusão variam de 2 anos e 4 meses a 9 anos e 7 meses.

Comunicação Social da Polícia Federal em Minas Gerais

Fone: (31) 3330-5217

E-mail: [email protected]

www.gov.br/pf

Fonte: Polícia Federal