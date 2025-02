PF deflagra operação contra abuso sexual infantojuvenil e faz prisão em flagrante de três investigados

São Paulo/SP. Na manhã desta quinta-feira (20/2), a Polícia Federal deflagrou a Operação KORE, com o objetivo de combater crimes de posse, compartilhamento e produção de material relacionado à exploração e abuso sexual infantojuvenil na internet.

Durante as diligências, foram apreendidos dispositivos eletrônicos que, após varredura pericial, continham arquivos de vídeo e imagem classificados como material de abuso infantil. Como resultado, três investigados foram presos em flagrante. Os equipamentos apreendidos serão submetidos a perícia técnica para aprofundamento das investigações.

Os investigados responderão por crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), além de outros delitos que possam ser identificados no decorrer do inquérito.

A Polícia Federal alerta pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar crianças e adolescentes no ambiente digital e no mundo real, garantindo sua proteção contra crimes dessa natureza. A prevenção é essencial para resguardar a segurança e o bem-estar dos menores.

Comunicação Social da Polícia Federal em São Paulo

[email protected]

11 3538 5013

Fonte: Polícia Federal