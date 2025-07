PF deflagra operação contra a fabricação e comercialização de cédulas falsas em Minas Gerais

Divinópolis/MG. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (8/7), a Operação Nota Fria para combater a fabricação e a comercialização de moeda falsa.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em cidades do Ceará, Paraná e no Distrito Federal. Além das buscas, a Justiça Federal determinou o sequestro de até R$500 mil em bens e valores dos investigados.

A investigação teve início a partir da prisão em flagrante de uma pessoa que recebia cédulas falsas por encomenda postal. As apurações subsequentes permitiram rastrear o destino dos valores obtidos com as transações ilícitas, revelando a extensão do esquema.

As investigações prosseguem com a análise do material apreendido para a completa elucidação dos fatos. Os envolvidos poderão responder pelo crime de moeda falsa.

Comunicação Social da Polícia Federal em Minas Gerais

[email protected]

(31) 3168-6341 / 3168-6342 / 3168-6343

@pfminasgerais

Fonte: Polícia Federal