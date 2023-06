PF deflagra Operação Apáti na Zona Oeste do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro/RJ – Nesta quinta feira, 1/6, a Polícia Federal deflagrou a Operação Apáti com o objetivo de desarticular esquema criminoso voltado para a prática de fraudes bancárias eletrônicas.

As investigações indicaram a realização de fraudes por meio de acessos indevidos em contas da Caixa Econômica Federal, que teriam sido hackeadas pelos criminosos com o intuito de desviar valores para contas de laranjas e pessoas jurídicas fictícias. As fraudes cometidas geraram um prejuízo aproximado de R$ 630.000 (seiscentos e trinta mil reais) à CAIXA.

Na ação de hoje, policiais federais da Força-Tarefa da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários cumpriram um mandado de busca e apreensão, expedido pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, no bairro do Recreio dos Bandeirantes, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O cumprimento do mandado resultou na apreensão de celulares e um notebook, visando a arrecadação de bens obtidos através da prática criminosa, bem como outros meios de prova em poder dos investigados.

A apuração dos fatos criminosos foi iniciada com base em informações fornecidas pelo Núcleo de Repressão à Fraudes Bancárias da Diretoria de Combate aos Crimes Cibernéticos (DCIBER/PF).

O nome da operação faz referência à expressão grega “apáti”, que significa fraude.

