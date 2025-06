PF deflagra nova fase da Operação Hipertermia em Capixaba/AC

Epitaciolândia/AC. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (24/6), a segunda fase da Operação Hipertermia, com o objetivo de aprofundar as investigações sobre o desvio de recursos públicos no Município de Rio Branco/AC, especialmente no âmbito da Secretaria Municipal de Educação.

A nova etapa decorre da análise de provas obtidas na primeira fase da operação, deflagrada em 28/1, que revelou novos elementos que indicam a continuidade de um esquema estruturado de corrupção, envolvendo agentes públicos e empresários locais.

As investigações apontam para a utilização de contratos públicos para superfaturamento de serviços e posterior repasse de valores a servidores municipais, com o uso de interpostas pessoas.

Nesta fase, foi cumprido um mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça Federal.

Os investigados poderão responder pelos crimes de peculato, fraude em licitação, associação criminosa, corrupção passiva e falsidade ideológica.

Fonte: Polícia Federal