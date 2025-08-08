PF deflagra em combate a crimes ambientais em Rondônia

Porto Velho/RO. A Polícia Federal, em ação conjunta com o ICMBIO, deflagrou, nos dias 6 e 7/2025, a Operação Dominância IV, no Parque Nacional Mapinguari, localizado no município de Porto velho, visando combater crimes ambientais na região e a desintrusão de invasores na localidade.

Durante a fiscalização, com emprego de duas aeronaves, foram identificados e verificados os danos decorrentes desmatamento criminoso, além do aumento das áreas afetadas por essa atividade ilícita.

No decorrer das diligências, foram encontrados e destruídos 3 três escavadeiras hidráulicas, 3 motores, 1 quadriciclo, 5.000 litros de combustível, 5 cinco acampamentos, entre outros itens.

Comunicação Social da Polícia Federal em Rondônia

Tel. 69 99972-8890/ 69 3216-6208

E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal