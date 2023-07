PF deflagra a terceira etapa da Operação Porto Seco no RS

Porto Alegre/RS – A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (4/7), a terceira etapa da Operação Porto Seco, que investiga roubo ao depósito da Receita Federal localizado na zona norte de Porto Alegre, ocorrido em setembro de 2022.

Na ação, um mandado de prisão e dois de busca e apreensão foram cumpridos nos municípios de Porto Alegre e Viamão, todos no Rio Grande do Sul.

O suspeito, alvo da ação desta terça-feira, seria o responsável pela ocultação de armamento e outros objetos do grupo criminosos investigado.

Nas etapas anteriores, foram cumpridos cinco mandados de prisão e nove de busca e apreensão em Porto Alegre e Canoas, no Rio Grande no Sul.

As investigações iniciaram após um grupo armado invadir o depósito da Receita Federal no Porto Seco, em Porto Alegre/RS, na madrugada do dia 13 de setembro de 2022. Na ocasião, os criminosos renderam os vigilantes do local e roubaram mais de 250 mil maços de cigarros que haviam sido apreendidos na Operação Tavares. A carga roubada foi depositada em uma funerária, no município de Canoas.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio Grande do Sul

Fone: (51) 3235.9005

Fonte: Polícia Federal