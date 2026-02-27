PF deflagra a Operação Share 2 e cumpre mandados em Guarabira/PB

Guarabira/PB. A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (27/2), a Operação Share 2, com o objetivo de reprimir crimes de armazenamento, de compartilhamento e de venda de imagens e de vídeos com conteúdo de abuso sexual infantojuvenil.

Foram cumpridos três mandados judiciais, sendo um mandado de busca e apreensão e dois de prisão preventiva.

As investigações apontaram que os dois presos preventivamente praticavam diversos crimes relacionados à exploração sexual infantojuvenil. Consta nos autos o compartilhamento de imagens e de vídeos de abusos contra crianças, além da oferta e da comercialização desse material ilícito.

Por se tratar da segunda fase da Operação Share, a análise das mídias apreendidas na fase anterior revelou a existência de venda de conteúdo de abuso sexual infantojuvenil, com negociações e com pagamentos realizados em dólares e em criptomoedas, como bitcoin, inclusive no exterior.

Também foi determinada judicialmente a quebra do sigilo telemático dos aparelhos e dos suportes de mídia apreendidos com os investigados.

Nomenclatura e alerta

Embora o termo “pornografia” ainda seja utilizado em nossa legislação (art. 241-E da Lei nº 8.069, de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente) para definir “qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais”, a comunidade internacional entende que o melhor nessas situações é referir-se a crimes de “abuso sexual de crianças e adolescentes” ou mesmo “violência sexual de crianças e adolescentes”, pois a nomenclatura ajuda a dar dimensão da violência infligida nas vítimas desses crimes tão devastadores.

Além disso, a Polícia Federal alerta aos pais e aos responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais. Conversar abertamente sobre os perigos do mundo virtual, explicar como utilizar redes sociais, jogos e aplicativos de forma segura e acompanhar de perto as atividades on-line dos jovens são medidas essenciais de proteção. Estar atento a mudanças de comportamento, como isolamento repentino ou segredo em relação ao uso do celular e do computador, pode ajudar a identificar situações de risco.

É igualmente importante ensinar às crianças e aos adolescentes como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais, a fim de reforçar que podem e devem procurar ajuda. A prevenção é a maneira mais eficaz de garantir a segurança e o bem-estar de crianças e de adolescentes, e a informação continua sendo um instrumento capaz de salvar vidas.

Comunicação Social da Polícia Federal na Paraíba

Contatos: (83) 3565-8690 / (83) 3565-8606

E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal