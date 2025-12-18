PF deflagra a operação para combater o contrabando e a distribuição ilegal de cigarros clandestinos em território nacional

Campos dos Goytacazes/RJ. Nesta quinta-feira, 18/12, a Polícia Federal deflagrou a operação Carga Oculta com o objetivo de combater o contrabando e a distribuição ilegal de cigarros clandestinos em território nacional.

Na ação de hoje, os policiais federais cumprem três mandados de busca e apreensão em dois endereços residenciais e um endereço de pessoa jurídica no município de Duque de Caxias/RJ, na Baixada Fluminense.

A investigação teve início em dezembro de 2024, após a apreensão de uma carreta roubada carregada com diversas caixas de cigarros de origem clandestina, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Campos dos Goytacazes/RJ. Na ocasião, duas pessoas foram presas em flagrante transportando a carga ilícita, que foi apreendida juntamente com o veículo.

O aprofundamento das investigações, conduzidas pela Delegacia da PF em Campos dos Goytacazes, revelou a participação de outro envolvido na empreitada criminosa, que era responsável pela logística e distribuição dos cigarros transportados do Rio de Janeiro para o Espírito Santo.

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam dezenas de caixas de cigarros no interior do galpão e o veículo de luxo blindado usado pelo investigado no dia do flagrante que deu origem à investigação, para escoltar o caminhão roubado. Por determinação judicial, este veículo foi destinado à Polícia Federal para uso em suas atividades policiais.

Fonte: Polícia Federal