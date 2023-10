PF deflagra a Operação Criptônimo contra organização criminosa em SP

Presidente Prudente/SP. A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (30/10), a Operação Criptônimo com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas.

Durante a ação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão.

O indivíduo alvo da investigação foi detido na cidade de Londrina/PR, enquanto os outros dois mandados de busca foram cumpridos nas cidades de Sabáudia/PR e Campo Mourão/PR.

As investigações tiveram início após um flagrante com a apreensão de maconha na cidade de Presidente Prudente/SP. Além disso, durante investigações subsequentes, foram identificados suspeitos que tinham a base de operação para prática do crime no Paraná.

Diante da situação, o indivíduo foi encaminhado para a penitenciária pública de Londrina onde ficará à disposição da Justiça.

Comunicação Social da Polícia Federal em Presidente Prudente/SP

Contato: (18) 3344 3041

E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal