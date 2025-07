PF deflagra a operação contra tráfico interestadual de drogas em Rondônia

Porto Velho/RO. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (29/7), a Operação Rochedo com o objetivo de desarticular organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais.

Na ação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em diversos endereços vinculados aos investigados, a fim de angariar novos elementos de prova e identificar o patrimônio adquirido com recursos ilícitos. Além de documentos e aparelhos eletrônicos, também são alvos das medidas constritivas: veículos, joias e valores em espécie superiores a R$ 5 mil.

A investigação teve início após a prisão em flagrante de dois homens em janeiro deste ano, com a apreensão de mais de 107 kg de cocaína e 261 kg de maconha em Porto Velho/RO. A partir do aprofundamento das diligências foi possível identificar uma estrutura criminosa complexa voltada para o recebimento, armazenamento e distribuição de cargas de entorpecentes na capital rondoniense.

Foram identificados ao menos cinco investigados com funções definidas dentro da organização, responsáveis pela logística, transporte, ocultação de valores e repasse da droga. Parte do entorpecente apreendido possuía marcações características e elementos visuais específicos, o que possibilitou o cruzamento de provas com dados obtidos por meio da quebra do sigilo telemático dos investigados.

Durante a investigação, constatou-se o uso de empresas de fachada, bem como de contas bancárias de terceiros para a movimentação de recursos ilícitos e a ocultação patrimonial. Também foi possível identificar a origem das drogas, bem como a rota de transporte utilizada, com registros de veículos circulando entre a fronteira e a capital.

